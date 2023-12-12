وزير الخارجية يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، جاء ذلك على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ (75) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية. ‎