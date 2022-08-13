جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن الدفعة الثالثة من مقبولي العام الجامعي 1444هـ

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- اليوم السبت، عن الدفعة الثالثة من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1444هـ؛ لتغطية كل مقاعد القبول المتاحة والشاغرة.
وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح: إنه يلزم كل المرشحين للقبول في الدفعة الثالثة "الأخيرة"، سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا، عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة.
وأضاف: يكون ذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، والطالبة) في أيقونة استعراض طلب "سابق الظاهرة" في بوابة القبول الإلكترونية، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة التقديم" مع استكمال المعلومات المطلوبة.
ومن ثم إصدار إشعار القبول، في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الاثنين 17/ 1/ 1444هـ الموافق 15 أغسطس 2022م.
ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في "يوتيوب".
وأشار "آل مريح" إلى أن الجامعة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المتقدمين على برامج البكالوريوس مقارنة بالعام الماضي 1443هـ، نظير المتقدمين من النسب الموزونة المرتفعة على التخصصات النوعية الجديدة التي استحدثتها الجامعة مؤخرًا؛ تماشيًا مع قرارات مجلس شؤون الجامعات في رفع القبول في التخصصات النوعية.
وقال: إن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة؛ سيتم إلغاء طلبهم تلقائيًّا؛ مشددًا على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي؛ لإجراء الفحص.
وأضاف: سيتم إرسال موعد الفحص في رسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.
وتابع: على مَن تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة، الدخول على طلب إصدار إشعار القبول الجديد؛ متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.