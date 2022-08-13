جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن الدفعة الثالثة من مقبولي العام الجامعي 1444هـ

وأشار "آل مريح" إلى أن الجامعة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المتقدمين على برامج البكالوريوس مقارنة بالعام الماضي 1443هـ، نظير المتقدمين من النسب الموزونة المرتفعة على التخصصات النوعية الجديدة التي استحدثتها الجامعة مؤخرًا؛ تماشيًا مع قرارات مجلس شؤون الجامعات في رفع القبول في التخصصات النوعية.