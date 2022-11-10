بحضور دولي تجاوز 3 آلاف شخص .." الاتصالات والفضاء" تختتم فعاليات المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية

اختتمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فعاليات المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية، الذي نظمته بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2022، بحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين في منظمات وهيئات محلية وعالمية، حيث شهد المنتدى إقبالاً واسعًا من المهتمين بالاتصالات وتقنيات الفضاء المتقدمة تجاوز 3 آلاف شخص من أكثر من 130 دولة، بالإضافة إلى حضور أكثر من 11 مسؤولاً رفيع المستوى، و26 رئيسًا تنفيذيًا لعددٍ من الشركات التقنية.
وتناول المنتدى خلال أيامه الثلاثة العديد من المحاور والموضوعات المتخصصة في توفير خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية، من خلال أكثر من 15 جلسة حوارية وأكاديمية، قدمها أبرز الخبراء والمختصين والباحثين والأكاديميين في التقنية والاستثمار، إلى جانب ممثلي الشركات المصنعة ومزودي خدمات الاتصالات، وكذلك الجهات التنظيمية على المستويين المحلي والدولي.
كما استعرضت الهيئة في المنتدى عددًا من التجارب التي نفذتها لتوفير الاتصال عبر حلول مبتكرة من الجو والفضاء، لتقدم نماذج فريدة تُسهم في تطور مستويات خدمات الاتصالات، ولتثري
السوق بتجارب ناجحة وحلول مستدامة، مؤكدةً بذلك ريادتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات،حيث يعد الاقتصاد الرقمي للمملكة الأسرع نموًا.
يُذكر أن الهيئة أطلقت المنتدى الدولي الأول من نوعه لتواكب التغيرات المتسارعة في توفير خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية، وللمساهمة في التخطيط لمستقبل الاتصالات غير الأرضية وتبنيها على الصعيد العالمي من خلال دعم البحث والابتكار في مجال شبكات الاتصالات المستقبلية.