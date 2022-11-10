بحضور دولي تجاوز 3 آلاف شخص .." الاتصالات والفضاء" تختتم فعاليات المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية

اختتمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فعاليات المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية، الذي نظمته بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2022، بحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين في منظمات وهيئات محلية وعالمية، حيث شهد المنتدى إقبالاً واسعًا من المهتمين بالاتصالات وتقنيات الفضاء المتقدمة تجاوز 3 آلاف شخص من أكثر من 130 دولة، بالإضافة إلى حضور أكثر من 11 مسؤولاً رفيع المستوى، و26 رئيسًا تنفيذيًا لعددٍ من الشركات التقنية.