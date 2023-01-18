محمية الشمال للصيد تعلن أكبر مسابقة صيد بالمملكة في 1 فبراير المقبل

وتسعى المحمية إلى المحافظة على الحيـاة الفطرية في المملكـة من خلال تطوير برنامـج ريادي للصيد المستدام والمعتمد على إكثار الطرائد بالأسر وإطلاقها في بيئة طبيعية، وتهدف إلى ممارسة نشاط الصيد المنظّم بأعــداد محـدّدة دون الإضــرار بالحياة الفطرية، وتحقيق فرص تنموية للمجتمع المحلي وللمحمية وللمملكة بشكلٍ عام، والحد من الصيد غير القانوني من خلال توفير بدائل مستدامة، وتقليل الأثر على الحيوانات البرية في الطبيعة.