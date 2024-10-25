"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية وجازان وعسير وحائل والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء. وتشهد أمطارًا خفيفة على عرعر، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن. وتشهد أتربة مثارة على الأحساء والعديد وبقيق، ورياحًا شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم. وتشهد أمطارًا خفيفة على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وأمطارًا غزيرة على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وأمطارًا متوسطة على رهاط ومدركة وهدى الشام، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على الشعيبة وبحرة والجموم والكامل والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وجذم ويلملم، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وجازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة وادي الفرع. وتشهد أمطارًا متوسطة على المدينة المنورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.