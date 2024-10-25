"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

كما تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم. وتشهد أمطارًا خفيفة على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وأمطارًا غزيرة على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وأمطارًا متوسطة على رهاط ومدركة وهدى الشام، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.