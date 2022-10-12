"عقارات الدولة" تؤكد أهمية تطبيق معايير إدارة الأصول والمرافق

وقال مدير عام الشؤون الفنية في الهيئة الدكتور هشام الزبن: إنّ الهيئة أدرجت دليل معايير إدارة الأصول ضمن الأطر الضابطة لإدارة وتشغيل عقارات الدولة، منوهًا بدور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التي عملت على إصدار هذا الدليل المهم، والذي يحدد مؤشرات أداء لقياس أداء إدارات المرافق، ووضع معايير إدارة المرافق والأصول، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، إضافة إلى تعزيز سلامة العقار والمستخدمين.