حصدت جائزة دولية بعد 9 أشهر من إطلاقها.. ما أهداف مبادرة "كنوز السعودية"؟

في أواخر يناير الماضي، أطلقت وزارة الإعلام مبادرة "كنوز السعودية"؛ لتوثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري والفكري السعودي، وبعد نحو 9 أشهر فحسب، فازت "كنوز السعودية" بجائزة ماركوم الدولية للأعمال الإبداعية، التي يتنافس عليها سنوياً أكثر من ستة آلاف مؤسسة وشركة من دول مختلفة حول العالم، وقد حصدت المبادرة الجائزة عن فيديو ترويجي أنتجته للتعريف بنفسها.