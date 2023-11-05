حصدت جائزة دولية بعد 9 أشهر من إطلاقها.. ما أهداف مبادرة "كنوز السعودية"؟

في أواخر يناير الماضي، أطلقت وزارة الإعلام مبادرة "كنوز السعودية"؛ لتوثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري والفكري السعودي، وبعد نحو 9 أشهر فحسب، فازت "كنوز السعودية" بجائزة ماركوم الدولية للأعمال الإبداعية، التي يتنافس عليها سنوياً أكثر من ستة آلاف مؤسسة وشركة من دول مختلفة حول العالم، وقد حصدت المبادرة الجائزة عن فيديو ترويجي أنتجته للتعريف بنفسها.
ويبرهن فوز "كنوز السعودية" بهذه الجائزة الدولية على جودة منتجات المبادرة، وارتقائها خلال شهور قليلة من إطلاقها إلى التنافس على الصعيد الدولي، ومن اللافت في موضوع فوز المبادرة أن فكرته ترتبط بالمبادرة نفسها، فالفيديو الفائز يُعبر عن فكرة المبادرة ورسالتها وأهدافها؛ ما يُستنتج منه أن فكرة المبادرة فريدة، وأنها ولدت وتتضمن العناصر الكفيلة بنجاحها.
وتهدف مبادرة "كنوز السعودية" إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري والفكري، وإبراز قصص النجاح للمواطن السعودي في كل المجالات محلياً وإقليمياً ودولياً، وهي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، وقد أطلقت لتحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، المتعلقة بتطوير إنتاج المحتوى المرئي المحلي، ليبرز الكنوز الكثيرة التي تضمها المملكة.
وحرصاً على الوصول إلى أعلى مستوى من النتائج المحققة لأهدافها، فإن المبادرة تفتح المجال للشراكات مع الشركات المحلية؛ لإنتاج أعمال تتمتع بأفضل المعايير العالمية في مجال الإنتاج الفني، حتى تكون موجهة لكل الفئات، وقد أنجزت المبادرة عدة أعمال مهمة من بينها مشروع "ماذا يأكل السعوديون"، ومشروع "من هالأرض"، ومشروع "توثيق الحياة الفطرية".