تعرف على الإصدار الأول للدليل المرئي للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

ويهدف إلى قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس ومَن هم على رأس العمل؛ بما تشمله من معارف ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.