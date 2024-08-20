تعرف على الإصدار الأول للدليل المرئي للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الإصدار الأول من الدليل المرئي للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية "التربوي العام".
وأوضحت الهيئة أن الاختبار هو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة والتخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.
ويهدف إلى قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس ومَن هم على رأس العمل؛ بما تشمله من معارف ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.
وتشمل الفئات المستهدفة: المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، والراغبين في ممارسة مهنة التعليم.
وتتضمن مجالات الاختبار، أولًا الاختبار التربوي العام، ويغطي المجالات التالية:
المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية
المجال الثاني: المعرفة المهنية
المجال الثالث: الممارسة المهنية، ويندرج تحت هذه المجالات عدد من المعايير الرئيسة هي:
- الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية.
- التطوير المهني المستمر.
- التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع.
- الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية.
- المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه.
- المعرفة بطرق التدريس العامة.
- التخطيط للتدريس وتنفيذه.
- تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم.
- التقويم.
وتشمل مجالات الاختبار الاختبارات التخصصية، والتي تتباين وفقًا للتخصص ووفقًا لموقع هيئة تقويم التعليم.