"البلدية والإسكان" تطلق "تراخيص مواقف السيارات المدفوعة"

وأوضحت الوزارة أن اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة تهدف إلى تنظيم عملية إنشاء المواقف بحسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي، وتهيئة بيئة ملائمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذا المجال، فضلًا عن تنظيم أعمال تأجير مواقف السيارات في الأنشطة التجارية أو المباني الحكومية أو في الأراضي الفضاء، ويمكن إصدار التراخيص الإنشائية أو التجارية من خلال زيارة الرابط .