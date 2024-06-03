وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدورة الخامسة من برنامج القيادة والأركان

وعقب وصوله، عزف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة عبّر فيها عن سعادته وجميع منسوبي الكلية برعاية وزير الحرس الوطني لحفل التخرج، مثمنًا الدعم الذي تحظى به الكلية ومشاركة الخريجين فرحتهم، حيث بلغ عدد الدارسين 128 دارسًا من جميع القطاعات العسكرية والأمنية، الذين أمضوا عامًا دراسيًا مليئًا بالمعارف والعلوم والتطبيقات الهادفة لتأكيد التعلم، مشيرًا إلى أن الخريجين استفادوا من مؤتمر التعليم العالي العسكري 2024م الذي أحدث حراكًا علميًا في مجاله وتفاعلاً بين القطاعات العسكرية والأمنية.