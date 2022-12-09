أطباء مجمع الملك فيصل ينجحون في إنقاذ طفل من الموت

وقال المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق": "بينت الأشعة المقطعية للطفل انسداداً شبه كامل ووجود جسم بمجرى التنفس الرئيسي بالقصبة الهوائية، وعلى الفور تم التدخل من خلال منظار شعبي صلب علاجي لإزالة الجسم الغريب (حبة فصفص)، وكان ذلك بالتنسيق الكامل مع أطباء التخدير لخطورة الحالة".