أطباء مجمع الملك فيصل ينجحون في إنقاذ طفل من الموت

استطاع أطباء "مجمع الملك فيصل الطبي"، بالطائف إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف، كان يعاني من صعوبة في التنفس والتهابات متكررة بالرئة.
وقال المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق": "بينت الأشعة المقطعية للطفل انسداداً شبه كامل ووجود جسم بمجرى التنفس الرئيسي بالقصبة الهوائية، وعلى الفور تم التدخل من خلال منظار شعبي صلب علاجي لإزالة الجسم الغريب (حبة فصفص)، وكان ذلك بالتنسيق الكامل مع أطباء التخدير لخطورة الحالة".
وأضاف: "بعدها تم تنويم المريض لحين استقرار حالته بعد المنظار، وخرج بحمد الله".