"الخارجية": السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين في الصومال

وأكدت الوزارة وقوف المملكة مع جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق ضد كل أشكال العنف والإرهاب، مجددةً رفضها التام لكل الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتحاول النيل من الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال الشقيقة.