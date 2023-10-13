"جائزة أفضل قائد حكومي للموارد البشرية خليجياً" تذهب إلى "المغلوث"

وتسلم "المغلوث" الجائزة، خلال حفل تكريم القيادات البارزة والرائدة والمبادرات المتميزة والمؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال ممن قدّموا منجزات ملموسة على مستوى المنظمات في مجالات الموارد البشرية، والذي أقيم ضمن فعاليات القمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية لعام 2023م في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات والمسؤولين في الموارد البشرية على مستوى المنطقة.