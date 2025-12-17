"العيدي": مدننا نجحت في مواجهة الأمطار بفضل البنية التحتية الجاهزة وخطط الأمانات

ينطلق العيدي من إعلان عدد من أمانات المدن استعدادها لموسم الأمطار، قبل أن تأتي الاختبارات الميدانية مع أولى الهطولات، مشيراً إلى أن التجربة بعد أيام قليلة من هطول الأمطار أثبتت في كثير من المدن الرئيسية نجاح تلك الخطط، مرجعاً ذلك إلى قرب انتهاء مشاريع الطرق التي نُفذت على مدى سنوات.