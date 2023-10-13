فنان العرب: أنصح المواهب الشابة بقراءة "القرآن" ليتمكن من تقوية اللغة والأداء

اعتبر فنان العرب محمد عبده أن الغناء بالفصحى تعود بالفائدة على الفنان وتراثه الفني، ونصح فنان العرب في مؤتمر صحفي قبيل بدء وصلته الغنائية في الليلة الأولى من مهرجان المواهب الشابة بقراءة "القرآن".
وفي التفاصيل، قال محمد عبده إن الأغاني بالفصحى تؤسّس مستقبلاً يُذكر للفنان نفسه، وأنصح المواهب بقراءة القرآن الكريم كي تقوى وتتمكن لغتهم الفصحى وتساعدهم في أداء الغناء بالفصحى".
وأطلقت هيئة الموسيقى مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة في الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر، بمشاركة 12 فنانًا وفنانةً من نجوم الأغنية العربية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.
وتجمع الفعاليّة بين الأعمال الكلاسيكية والعروض الحديثة، عبر إلقاء قصائد أعظم الشعراء الذين شهدهم التراث العربي، في فعاليّة ثقافية ترفيهية تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها وتقديمها في مهرجان إبداعي.
ويقدّم المهرجان أربع ليالٍ غنائية باللغة العربية الفصحى، تتضمن كلٌ منها وصلات غنائية لعددٍ من النجوم؛ حيث يصدح نجوم الفن من المملكة والعالم العربي بمجموعة من الأغاني الطربية والوطنية وقصائد الفصحى المُغنَّاة، إلى جانب مشاركة لعددٍ من الفنانين الصاعدين.
وشارك فنان العرب محمد عبده، والفنان لطفي بوشناق والفنانة ولاء الجندي، في إحياء الليلة الأولى لمهرجان الغناء بالفصحى، وفي الليلة الثانية؛ التي تُقام اليوم الجمعة يحييها كل من الفنان كاظم الساهر، والفنانة أروى السعودية، والفنانة جاهدة وهبة.
فيما يُحيي النجوم صابر الرباعي وأصالة نصري، وبرهان، الليلة الثالثة من المهرجان يوم 19 أكتوبر الجاري، ويختتم المهرجان بالحفلة الرابعة التي يحييها كلٌ من وائل كفوري، ومي فاروق، ومحمد ثروت.