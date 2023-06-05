"إكرام" تقدّم أكثر 171 طناً من فائض الطعام لما يزيد على نصف مليون مستفيد

وأضاف: الجهود التي بذلتها الجمعية خلال شهر مايو، أسهمت في حفظ أكثر من 171 طنًا من فائض الطعام وقدمته لأكثر من نصف مليون مستفيد، وقطعت سيارات الجمعية فيه أكثر من 40 ألف كيلو متر بـ 828 طلعة من أجل تحقيق هذا الجهد.