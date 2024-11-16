هنا تتعلّم صناعات قديمة.. فعاليات "باص الحرفي" تتواصل في قلعة مارد "صور"

فيما يتواجد قسم الضيافة للزوار، تفوح منه رائحة القهوة السعودية، وحضور جاذب للفعاليات من الأهالي والزوار، فيما يختتم باص الحرفي فعالياته اليوم السبت، ليرتحل إلى جازان، بعدما نفّذ برامجه وأنشطته الحرفية في حفر الباطن ودومة الجندل.