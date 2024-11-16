هنا تتعلّم صناعات قديمة.. فعاليات "باص الحرفي" تتواصل في قلعة مارد "صور"

يواصل "باص الحرفي" فعالياته الحرفية في قلعة مارد بدومة الجندل، بمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات الذين يخوضون تجربة الصناعة الحرفية التي تتميّز بها دومة الجندل ومنطقة الجوف.
ورصدت "سبق" الأعمال الحرفية التي ينفّذها المعهد الملكي للفنون التقليدية "ورث" والمقامة خلال الفترة من 14 نوفمبر الحالي وحتى 16 نوفمبر، عبر ورش ينفّذها متخصصون في الحرف اليدوية.
وتميز "باص الحرفي" بفعالياته وبرنامجه اليومي، بتعليم الشباب والفتيات صناعة الحرفة اليدوية القديمة مثل صياغة الخواتم وصناعة المحافظ من الجلود، فيما تتواجد أجنحة لصناعة السبح ودباغة الجلود وطباعة الختوم على الجلود والمحافظ والشنط الجلدية.
فيما يتواجد قسم الضيافة للزوار، تفوح منه رائحة القهوة السعودية، وحضور جاذب للفعاليات من الأهالي والزوار، فيما يختتم باص الحرفي فعالياته اليوم السبت، ليرتحل إلى جازان، بعدما نفّذ برامجه وأنشطته الحرفية في حفر الباطن ودومة الجندل.