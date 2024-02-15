الأكبر بالشرق الأوسط.. برنامج "المشروع" يكشف تفاصيل منطقة "ميرسك" بميناء جدة

ولفت إلى أنه من أهم ما تحتويه هذه المنطقة هو الأقسام الخاصة والمساحات الضخمة بالتجارة الإلكترونية، حيث تم تصميم وحدة تخزينية كاملة برفوف خاصة لمعالجة منتجات التجارة الإلكترونية بشكل سريع، حيث يُسمح للعملاء بتخزين المنتجات في المستودع الرئيسي قبل عملية فرز الطلبات يوميًا ويمكننا تشغيل ما يصل إلى 400.000 طلب شهريًا من هذا المستودع للتجارة الإلكترونية، ويمكننا توصيلها في غضون 24 ساعة إلى كل نقطة ضمن المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، برًا وجوًا.