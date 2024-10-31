برعاية "الفضلي"... موسم التشجير الوطني يسعى إلى زراعة 10 مليارات شجرة وتأهيل 40 مليون هكتار

وأكد الدكتور العبدالقادر في كلمته خلال حفل الانطلاق أن المملكة تسعى بخطًى طموحة، وبدعمٍ من القيادة الرشيدة إلى تحقيق الهدف الرئيس من أهداف "مبادرة السعودية الخضراء"، وهو الوصول إلى 10 مليارات شجرة ما يعادل تأهيل 40 مليون هكتار، عن طريق تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية، وتفعيل ثقافة التطوع في المجتمع، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.