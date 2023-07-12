السعودية ترحِّب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار "مكافحة الكراهية الدينية"

وأكدت السعودية أن اعتماد مشروع القرار، الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من السعودية وعدد من الدول حول العالم، يأتي تجسيدًا لمبادئ احترام الأديان والثقافات، وتعزيزًا للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.