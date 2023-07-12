السعودية ترحِّب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار "مكافحة الكراهية الدينية"

رحَّبت المملكة العربية السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تُشكِّل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف".
وأكدت السعودية أن اعتماد مشروع القرار، الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من السعودية وعدد من الدول حول العالم، يأتي تجسيدًا لمبادئ احترام الأديان والثقافات، وتعزيزًا للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.
وأشارت السعودية إلى أنها ستواصل جهودها كافة الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، والرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.