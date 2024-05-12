تصفية نشاط وغرامة وإبعاد.. ضبط جريمة تستر تجاري والمتورطون "مواطنة ووكيل ومقيم"

وأصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكمًا نهائيًا ضد مواطنة ووكيلها الشرعي لتمكينهما مقيمًا بنجلاديشي من استغلال السجل التجاري للمنشأة في العمل لحسابه الخاص وإدارة وتشغيل المنشأة والإشراف على العمالة، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.