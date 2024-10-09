قرابة 5 أطنان.. "أمانة تبوك" تضبط منزلًا شعبيًّا لتعبئة وخلط التمور الفاسدة مع الصالحة

وأضافت أنه تم استدعاء صاحب المنزل، وفرض غرامة مالية بحدها الأعلى، وتحويل القضية للجهات المختصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع مثل هذه الممارسات وضمان عدم تكرارها.