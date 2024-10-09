قرابة 5 أطنان.. "أمانة تبوك" تضبط منزلًا شعبيًّا لتعبئة وخلط التمور الفاسدة مع الصالحة

ضبطت أمانة منطقة تبوك -ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والامتثال- منزلًا شعبيًّا يُستخدم لتعبئة وخلط التمور الفاسدة مع التمور الصالحة، وتوزيعها على منافذ البيع في الأسواق التجارية.
وأوضحت الأمانة أنه تم ضبط ما يزيد على 4700 كيلوجرام من التمور المخزنة في بيئة تفتقد لأدنى الاشتراطات؛ حيث تم إتلاف التمور الفاسدة ومصادرة الكميات الصالحة للاستهلاك.
وأضافت أنه تم استدعاء صاحب المنزل، وفرض غرامة مالية بحدها الأعلى، وتحويل القضية للجهات المختصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع مثل هذه الممارسات وضمان عدم تكرارها.