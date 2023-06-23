"التجارة" تضبط مستودعًا للغش في خلطات "البهارات" داخل مزرعة مهجورة بمحافظة الأحساء

كما تم حجز ومصادرة 16 ألف كرتون، وعبوات وملصقات، إضافة إلى 150 كيلوجرامًا من مواد القرفة والثوم، وأحالت المخالفين المسؤولين عن المقر إلى الجهات المختصة؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.