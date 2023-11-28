بعد الفوز بـ"إكسبو".. اقتصاد المملكة يعزز فرص الاستثمار في الابتكارات والاختراعات

وتتوافق هذه الخطوة مع تطلعات القيادة الرشيدة، وأهداف رؤية 2030، ببناء مجتمع شاب ومتعلم ومثقف، قادر على الابتكار، والتوصل إلى اختراعات نوعية، تدر دخلاً كبيرًا على البلاد، وهو ما يفسر حرص ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في وقت مبكر من توليه المسؤولية، على زيارة مراكز البحث والتطوير في العالم؛ للتعرف على آليات عملها وبرامجها.