مجتمع "تبوك فالي" ضمن أفضل المواقع الاستراتيجية في مدينة تبوك

ويقع مجتمع تبوك فالي ضمن حي سكني متكامل بتخطيط مبتكر وحديث، حيث وصلت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع إلى 40%، وذلك على مساحة تتجاوز 145 ألف متر مربع، وبعدد وحدات تصل إلى 501 وحدة سكنية من نوع "فيلا" مصممة بطريقة قابلة للتوسع المستقبلي بمساحات تبدأ من 203م2 وتصل إلى 245م2، إضافة إلى عدد من المرافق والخدمات لتوفير بيئة سكنية عصرية تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة داخل المشروع وتلبي احتياجات الأسر السعودية