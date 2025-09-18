البنك العربي الوطني anb يختتم رعايته ومشاركته في مؤتمر Money 20/20 Middle East بتوقيع سلسلة اتفاقيات في مجال التقنية المالية والمدفوعات الإلكترونية
اختتم البنك العربي الوطني anb مشاركته ورعايته الفاعلة في مؤتمر ومعرض Money 20/20 Middle East والذي اختتمت فعالياته مساء أمس الأربعاء في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، بتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون والتفاهم مع عدد من الشركات المالية والتقنية العالمية والناشئة، في الوقت الذي شهد فيه جناح البنك في المعرض المصاحب وعلى مدى ثلاثة أيام تفاعلاً لافتاً من قبل الزوار، اطّلعوا من خلاله على منظومة البنك المالية المتكاملة، وأحدث تقنياته وحلوله المبتكرة في مجال المدفوعات والتقنيات المالية.
فقد وقّع البنك اتفاقيتي شراكة استراتيجية مع فيزا العالمية، تتعلق الأولى بإطلاق بطاقة "فيزا للمدفوعات التجارية الافتراضية Visa Commercial Pay – VCP في السوق السعودية، والتي ستمكّن عملاء قطاعي الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى البنك من إدارة مشترياتهم ومدفوعاتهم بطريقة افتراضية آمنة وسهلة ومتعددة الاستخدام، وتقليل الاعتماد على النقد وتبادل الشيكات ورقمنة مدفوعات الموردين، فيما تتيح الاتفاقية الثانية للبنك تقديم خدمات CyberSource لتمكين عملاءه من حلول مصرفية مبتكرة وآمنة للدفع الإلكتروني وإدارة المخاطر.
كما وشهد المؤتمر إبرام اتفاقية تعاون مع منصة +Alipay التابعة لشركة Ant Group لتتيح تطبيق خدمات المدفوعات الرقمية للمنصة، وتمكين عملاء البنك للاستفادة من خدماتها في إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، وفي المتاجر، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال باستخدام الهواتف الذكية.
وفي سياق متصل؛ وقع البنك اتفاقيات تعاون مع كل من شركة "مدفوع" لتسهيلات الشراء الإلكتروني، و شركة "درب" لدعم التحول الرقمي لمدفوعات المركبات وتعزيز الرقابة المالية، وشركة "شوري" لتقديم حلول مدفوعات متكاملة في قطاع التقنية التأمينية، إضافة إلى شركة "عون" للتقنية المالية ومنصة "غانم" للتقنية العقارية، وشركة HyperPay الرائدة في تقديم منتجات الدفع الإلكتروني للشركات والحاصلة على رخصة المحافظ الإلكترونية من البنك المركزي السعودي لتعزيز حلولها المقدمة للشركات ومنها منتج إدارة المصاريف HyperSpend.
وشكّلت رعاية البنك العربي الوطني ومشاركته في مؤتمر ومعرض Money 20/20 Middle East محطة ناجحة على طريق تعزيز جهود البنك في مجال التقنية المالية والمصرفية والمدفوعات الرقمية، والتي ستنعكس إيجاباً على إثراء تجربة عملاء البنك، وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات الرقمية المتاحة أمامهم لتنمية أعمالهم وتسهيل وتسريع تلبية متطلباتهم المصرفية بما ينسجم مع أحدث مفاهيم وتقنيات المصرفية الرقمية العصرية.
ويعد المؤتمر الذي عُقد بمشاركة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم من "فنتك السعودية" بالشراكة مع "تحالف"، من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع التقنية المالية، وشارك به أكثر من 350 متحدث، و 450 علامة تجارية، وما يزيد عن 600 مستثمر من أكثر من 40 دولة.