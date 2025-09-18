البنك العربي الوطني anb يختتم رعايته ومشاركته في مؤتمر Money 20/20 Middle East بتوقيع سلسلة اتفاقيات في مجال التقنية المالية والمدفوعات الإلكترونية

اختتم البنك العربي الوطني anb مشاركته ورعايته الفاعلة في مؤتمر ومعرض Money 20/20 Middle East والذي اختتمت فعالياته مساء أمس الأربعاء في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، بتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون والتفاهم مع عدد من الشركات المالية والتقنية العالمية والناشئة، في الوقت الذي شهد فيه جناح البنك في المعرض المصاحب وعلى مدى ثلاثة أيام تفاعلاً لافتاً من قبل الزوار، اطّلعوا من خلاله على منظومة البنك المالية المتكاملة، وأحدث تقنياته وحلوله المبتكرة في مجال المدفوعات والتقنيات المالية.