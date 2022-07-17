داعية: فيديو صلاة الميت على رجل حي استهزاء بشعائر الدين

علق الداعية الإسلامي الشيخ محمد السبر تعليقًا على مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح قيام عدد من الأشخاص بالصلاة على رجل نائم وتلقّي التعازي فيه وهو حي، وأكد أن الأمر محرم واستهزاء بشعائر الدين.
وقال "السبر": سواء كان هذا الأمر مزاحًا أم تمثيلًا فهو محرم ولا يجوز؛ لما فيه من محاذير شرعية من الاستهزاء بشعائر الدين، ويكون كفرًا ردة عن الإسلام إذا كان قصده الاستهزاء بالشرع، وإذا كان غير ذلك وهو الظن بهم فلا يجوز بحال، وترويع المسلم محرم ولو كان على سبيل المزاح؛ لقول النبي ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا".
وتابع "السبر": الواجب تعظيم الشعائر وعدم الاستهزاء بها وجعلها مادة لجلب الضحك أو المشاهدات؛ فالأمر خطير، وهو من صنيع المنافقين: "وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ"، وهو باب لنشر الجهل وتقليد الغوغاء والدهماء والأغرار من صغار السن أو غيرهم لهذا العمل في الصلاة وغيرها، فتكون سنة سيئة.
ودعا "السبر" صناع المحتوى عبر وسائل التواصل إلى تقوى الله فيما ينشرون ويتناقلون، فإن عمل مثل هذه المشاهد وما يسمّى "بالمقالب" مع أصدقائهم وعائلاتهم، بهدف اللهو، قد يكون له عواقب لا تحمد عقباها، بل خطورتها الدينية والاجتماعية.