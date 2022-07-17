داعية: فيديو صلاة الميت على رجل حي استهزاء بشعائر الدين





وتابع "السبر": الواجب تعظيم الشعائر وعدم الاستهزاء بها وجعلها مادة لجلب الضحك أو المشاهدات؛ فالأمر خطير، وهو من صنيع المنافقين: "وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ"، وهو باب لنشر الجهل وتقليد الغوغاء والدهماء والأغرار من صغار السن أو غيرهم لهذا العمل في الصلاة وغيرها، فتكون سنة سيئة.