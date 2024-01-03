فيديو.. مروّجو مخدرات ومرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

وأضاف الأمن العام في الفيديو، أنه تمّ القبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية في الرياض قام بسرقة مبلغ مالي يقدر بنحو 2.4 مليون ريال وتقديم بلاغ كاذب بتعرُّضه للسرقة من مجهولين.