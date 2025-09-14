"الموارد البشرية" تطلق النسخة الخامسة من جائزة العمل بإجمالي 38 جائزة ومسارات جديدة

وكانت النسخة الرابعة من الجائزة قد سجلت مشاركة واسعة وتوجت ثلاثين منشأة وجهة فائزة في مختلف المسارات، وأسهمت في رفع مستوى الوعي والتزام المنشآت بمعايير بيئة العمل المميزة، وتبني برامج فاعلة في التوطين وتنمية المهارات، واليوم تأتي النسخة الخامسة لتؤكد على مواصلة هذا النهج، وتعميق أثره من خلال توسع أكبر ومسارات أكثر شمولية.