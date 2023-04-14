"الإسلامية" تحتفي بـ"العولقي" بعد فوزه بالمركز الثالث بمسابقة دبي للقرآن لذوي الإعاقة

وقدمت والدة الشاب عبدالوهاب عولقي الشكر لله -عز وجل- ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته من اهتمام ورعاية لابنها، وأكدت أن هذا ليس بمستغرب على هذه الدولة المباركة. كما أعربت عن شكرها العميق والكبير لوزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير آل الشيخ على ترشيحها ابنها، والدعم الذي قدمته له، واهتمامها به من بداية المسابقة إلى عودته واستقباله والاحتفاء به.. داعية الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قادة هذه البلاد، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من اهتمام وعناية لأبنائهم من فئة أصحاب الهمم، وأن يديم على السعودية أمنها واستقرارها.