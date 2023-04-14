"الإسلامية" تحتفي بـ"العولقي" بعد فوزه بالمركز الثالث بمسابقة دبي للقرآن لذوي الإعاقة

احتفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس بممثل السعودية الشاب عبدالوهاب بن صفوان محمود عولقي؛ لحصوله على المركز الثالث في حفظ القرآن الكريم في الفرع الثالث في مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) في دورتها الـ11 خلال شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1444هـ.
وتفصيلاً، وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإقامة مراسم رسمية لاستقبال عولقي ووالدَيْه لدى وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمس الجمعة، بحضور المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، وعدد من المسؤولين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.
واحتفى المشاركون بمراسم الاستقبال بممثل السعودية، الذي حقق منجزًا وطنيًّا في المسابقة القرآنية لذوي الإعاقة.
وأهدى عولقي هذا الفوز لقيادة السعودية على دعمهم وتشجيعهم أصحاب الهمم، وعنايتهم واهتمامهم بكتاب الله -عز وجل- من خلال طباعته ونشره، ودعم وتشجيع حَفَظته.
وأهدى "العولقي" الفوز لوالدَيْه ومعلميه، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسها الوزير آل الشيخ لاهتمامه وتشجيعه ودعمه ومتابعته المستمرة لكل ما يخدم القرآن الكريم وحَفَظته، وحرصه على تكريم أبنائه من حَفَظة القرآن الكريم، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بمشاركة ممثلي السعودية؛ ليتمكنوا من نيل هذه الجائزة، سائلاً الله في ختام تصريحه أن يحفظ ولاة الأمر، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال تخدم الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في جهود معالي وزير الشؤون الإسلامية، متمنيًا تمثيل الوطن في محافل ومناسبات أخرى.
ومن جهته، قال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري: إن هذا الفوز المستحق للمتسابق عبدالوهاب صفوان عولقي يُعتبر منجزًا وطنيًّا متميزًا بحصول المتسابق على هذه الجائزة لحفظ القرآن الكريم لهذه الفئة الغالية.
وقدم "الخامري" الشكر للوزير آل الشيخ على ما يوليه ويقدمه للعناية بالقرآن الكريم وحَفَظته وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
ومن ناحيته، عبّر والد "العولقي" عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أيدهما الله- على ما يولونه من اهتمام ورعاية وتحفيز لأبناء وبنات السعودية، ولهذه الفئة الغالية. كما خص بالشكر الوزير آل الشيخ على دعمه واهتمامه ومتابعته لابنه منذ ترشيحه حتى عودته لأرض الوطن، والاحتفاء به في أرض المطار.
وقدمت والدة الشاب عبدالوهاب عولقي الشكر لله -عز وجل- ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته من اهتمام ورعاية لابنها، وأكدت أن هذا ليس بمستغرب على هذه الدولة المباركة. كما أعربت عن شكرها العميق والكبير لوزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير آل الشيخ على ترشيحها ابنها، والدعم الذي قدمته له، واهتمامها به من بداية المسابقة إلى عودته واستقباله والاحتفاء به.. داعية الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قادة هذه البلاد، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من اهتمام وعناية لأبنائهم من فئة أصحاب الهمم، وأن يديم على السعودية أمنها واستقرارها.