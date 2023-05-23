موارد وتنمية الرياض تعلن تزويج 29 يتيمًا ويتيمة لدى "الأسر الكافلة"

وأضاف تقرير صادر عن اللجنة: أن أعداد المتقدّمين من الأسر والأهالي الراغبين في الزواج، سواء من المحتضنين لدى الأسر أو ممن ترعاهم الوزارة؛ بلغ 102، وخمسة متقدّمين من المقيمين في المملكة "الأجانب"، و19 يتيمًا مستفيدًا من خدمات الوزارة.