موارد وتنمية الرياض تعلن تزويج 29 يتيمًا ويتيمة لدى "الأسر الكافلة"

أعلنت اللجنةُ الإشرافية على زواج الأبناء وإصلاح ذات البين في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء؛ تزويجَ 25 من الأيتام المحتضنين لدى الأسر الكافلة، خلال الفترة من بداية 2022 وحتى الثلث الأول من 2023.
كما تمكّنت من تزويج أربعة آخرين من أبناء الدور الاجتماعية التابعة لفرع الموارد والتنمية، إضافة إلى نجاحها في إصلاح ذات البين لـ12 ابنًا وابنة ممن ترعاهم الوزارة.
وأضاف تقرير صادر عن اللجنة: أن أعداد المتقدّمين من الأسر والأهالي الراغبين في الزواج، سواء من المحتضنين لدى الأسر أو ممن ترعاهم الوزارة؛ بلغ 102، وخمسة متقدّمين من المقيمين في المملكة "الأجانب"، و19 يتيمًا مستفيدًا من خدمات الوزارة.
يذكر أنّه من المهامّ الأولية للجنة الإشرافية على زواج الأبناء وإصلاح ذات البين؛ استقبال طلبات الأبناء الأيتام الراغبين في الزواج، سواء من الدور الاجتماعية أو المحتضنين لدى الأسر الكافلة، وإجراء الأبحاث الاجتماعية والنفسية لتقييم المتقدّمين، والحرص على اختيار الشركاء المناسبين لهم، وتقديم الدعم، ومساندتهم لبلوغ حياة زوجية مستقرّة وهانئة.