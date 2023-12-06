الكاتب فهد الصالح يرثي المربي "الصالح": "غادر من يسأل عنا وتركنا لله"

وقال "الصالح": لكل وداع ألم ولو اختلفت درجاته، ولكل فراق لوعة ولو اختلفت عبراته، وبعض الوداع الأبدي فيه دروس وعبر ورسائل لم يُكتب للبعض قراءتها في حياة الإنسان قبل وداعه الأخير بالصورة الواضحة وناصعة البياض؛ لأنها تأتي في حياته سريعة ورُبما عفوية ومتكررة أو معتادة لبعض الرجال حتى أصبحت مألوفة منهم، كذلك هم بعض الأحبة في حياتنا نراهم كغيرهم ولكنهم يفوقون غيرهم في مماتهم ونرى أن الحياة بهم مكتملة ومن غيرهم ناقصة وقد تكون بهم حلوه ومن غيرهم مرة أو ليست حلوة ولا مذاق لها.