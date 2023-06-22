باحترافية وجودة… وزير الحج يكشف عن تحول 6 مؤسسات حج إلى 19 شركة مساهمة

كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن أهم النقاط الجوهرية في حج هذا العام ولها أثر كبير هي فتح مجال المنافسة بين الشركات في خدمة الحجاج القادمين من خارج المملكة، إذ تم تحويل المؤسسات والكيانات إلى شركات وفتح المنافسة بينهم فبدلاً من 6 مؤسسات أصبح لدينا الآن 19 شركة تقدم الخدمة باحترافية وجودة إعلاء.
وأضاف الوزير الربيعة أنه نتج عن فتح المنافسة تغيرات مهمة جداً من أهم هذه التغيرات انخفاض تكلفة الحج والباقة الاقتصادية للحاج القادم من الخارج انخفضت باقة المشاعر بنسبة 39% يستفيد منها أكثر من مليون و400 ألف حاج من خارج المملكة وهذا سيكون له أثر كبير في تسهيل قدوم الحجاج.
وأشار الربيعة إلى أن الخدمات في الباقات أصبحت أفضل وخطة تجويدها بشكل أفضل، وهذه طبيعة المنافسة تساعد في تعزيز الجودة وتخفيض الأسعار وتفعيل رضا أفضل مما كان في السابق.