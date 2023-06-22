باحترافية وجودة… وزير الحج يكشف عن تحول 6 مؤسسات حج إلى 19 شركة مساهمة

كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن أهم النقاط الجوهرية في حج هذا العام ولها أثر كبير هي فتح مجال المنافسة بين الشركات في خدمة الحجاج القادمين من خارج المملكة، إذ تم تحويل المؤسسات والكيانات إلى شركات وفتح المنافسة بينهم فبدلاً من 6 مؤسسات أصبح لدينا الآن 19 شركة تقدم الخدمة باحترافية وجودة إعلاء.