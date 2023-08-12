محليات

"تحريات بيش" تقبض على شخص لترويجه "الشبو"

توقيفه واتخاذ الإجراءات وإحالته إلى جهة الاختصاص
"تحريات بيش" تقبض على شخص لترويجه "الشبو"

قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي في محافظة بيش بمنطقة جازان على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الشبو
مادة الميثامفيتامين المخدر

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