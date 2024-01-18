تطبيق مجاني جديد تطلقه أقدم جمعية قرآن بالمملكة.. تدشين "تعاهد" في زيارة رسمية

وكان في مقدمة مستقبليه رئيس مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول؛ حيث قدم "الهذلول" خلال اللقاء تعريفًا عن "مكنون" كواحدة من أقدم الجمعيات على مستوى المملكة، والتي تأسست في عهد الملك فيصل -رحمه الله- عام 1386هـ، مستعرضًا مسيرتها الكبيرة في تعليم كتاب الله تعالى وتخريج الحفظة من البنين والبنات.