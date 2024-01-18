تطبيق مجاني جديد تطلقه أقدم جمعية قرآن بالمملكة.. تدشين "تعاهد" في زيارة رسمية

زار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم، جمعية تحفيظ القرآن بالرياض "مكنون"، واطلع على أنشطتها والخدمات التي تقدمها والإنجازات التي حققتها.
وكان في مقدمة مستقبليه رئيس مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول؛ حيث قدم "الهذلول" خلال اللقاء تعريفًا عن "مكنون" كواحدة من أقدم الجمعيات على مستوى المملكة، والتي تأسست في عهد الملك فيصل -رحمه الله- عام 1386هـ، مستعرضًا مسيرتها الكبيرة في تعليم كتاب الله تعالى وتخريج الحفظة من البنين والبنات.
وقدم المدير التنفيذي لـ"مكنون" حمد بن سليمان العنقري عرضاً موجزاً عن منجزات الجمعية لعام 2023 وما تحقق من أرقام وأهداف خلال هذه المسيرة الحافلة بالعطاء.
كما دشن "السويلم" تطبيق "تعاهد" وهو تطبيق مجاني مخصص للأجهزة الذكية يوفر مجتمعاً قرآنياً على مدار الساعة، مما يسهم في مراجعة وتعاهُد القرآن الكريم من خلال الأقران والأصدقاء المنضمين داخل التطبيق، بدعم من مؤسسة مزن الخيرية.
ويعد تطبيق "تعاهد" سادس تطبيق إلكتروني تدشنه الجمعية بعد تطبيقات: القرآن مباشر، الراصد، ريان وبيان، معلم الحلقة، وتطبيق راصد الأيام القرآنية، مما يعكس حرص جمعية "مكنون" على مواكبة التطور التقني المتميز الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030 التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة ومتابعتها.
وقدّم "السويلم" شكره لمسؤولي الجمعية على الدور الذي يبذلونه والتطورات المتلاحقة في أنشطتها، معربًا عن سعادته بما لمسه من حرص واهتمام وجودة في الخدمات التي تقدمها.
وأشاد بالدور الحيوي الذي يقدمه المتطوعون بالجمعية، وبما يحققه تطوعهم من أثر ملموس أسهم في تحقيق إنجازات واضحة للجمعية انعكست على منجزاتها وأدائها.