بزيادة 22%.. عيادات "إرادة الرياض" تستقبل أكثر من 75 ألف حالة خلال 2023م

وأوضح مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، أنه تم خلال 2023م تقديم عدد من الجهود التطويرية والتوسعية في خدمة العيادات الخارجية، شملت التوسع في العيادات الخارجية لعلاج الإدمان، وزيادة المعاينة المباشرة في نفس اليوم لحالات الإدمان الجديدة فور تسجيلها في العيادات الخارجية، وتعزيز خدمات العلاج عن بُعد من خلال عيادة الطب الاتصالي، كما فعل المجمع العيادات الافتراضية لخدمات الإدمان والطب النفسي الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون.