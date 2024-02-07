بزيادة 22%.. عيادات "إرادة الرياض" تستقبل أكثر من 75 ألف حالة خلال 2023م

شهد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، زيادة في عدد الحالات التي راجعت العيادات الخارجية خلال العام 2023م بلغت نسبتها 22% مقارنة بالعام 2022م؛ حيث بلغ عدد الحالات التي راجعت العيادات النفسية وعيادات الإدمان خلال العام الماضي، (75192) حالة؛ فيما بلغ العدد خلال العام 2022، (61536) حالة.
وأوضح مجمع إرادة بالرياض أن عدد الحالات التي استفادت من خدمات عيادات الإدمان العام الماضي بلغت (21285) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات المستفيدة من العيادات النفسية (53907) حالات.
وأشار المجمع إلى استمراره في تقديم خدمات العيادات الافتراضية والطب الاتصالي؛ حيث بلغ عدد المستفيدين منها خلال العام الماضي (9721) حالة من إجمالي الحالات التي استفادت من خدمات العيادات الخارجية، بزيادة بلغت نسبتها 195% مقارنة بعدد المستفيدين من هذه الخدمة خلال العام 2022م والبالغ (3294) حالة.
وأوضح مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، أنه تم خلال 2023م تقديم عدد من الجهود التطويرية والتوسعية في خدمة العيادات الخارجية، شملت التوسع في العيادات الخارجية لعلاج الإدمان، وزيادة المعاينة المباشرة في نفس اليوم لحالات الإدمان الجديدة فور تسجيلها في العيادات الخارجية، وتعزيز خدمات العلاج عن بُعد من خلال عيادة الطب الاتصالي، كما فعل المجمع العيادات الافتراضية لخدمات الإدمان والطب النفسي الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون.