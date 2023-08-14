ألم البطن يلازم ستينية 3 سنوات والمعاناة تنتهي باستصال ورم بوزن 13.5 كجم

استأصل فريق طبي في مستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، ورمًا يزن 13.5 كجم من المبيض الأيسر، وأيضًا الرحم والمبيض الأيمن وقنوات فالوب، من سيدة ستينية.
وكانت المريضة تُعاني من آلام بالبطن، وزيادة في محيط البطن لمدة ثلاث سنوات مع زيادة في الأعراض خلال الشهر الأخير، مما استدعى إجراء تحاليل للأورام وأشعة مقطعية للبطن والحوض والصدر ومنظار في الجهاز الهضمي.
وأظهرت نتيجة التحاليل، باشتباه ورم في المبيض للمريضة، لتجرى لها عملية جراحية استكشافية ناجحة بالبطن والحوض، وخلالها أخذت عينة من الغدد الليمفاوية بالحوض والبطن، ثم أرسلت جميع العينات لقسم الأنسجة للفحص.
وغادرت المريضة المستشفى، بعد استقرار وضعها الصحي وتماثلها للشفاء ولله الحمد.
يُذكر أن العملية كانت بقيادة استشاري جراحة الأورام النسائية د. زياد اليامي، ومشاركة أخصائي أمراض النساء والتوليد د. أيمن حسين، والطبيب المقيم في النساء والولادة د. مريم بوعريش.