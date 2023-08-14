ألم البطن يلازم ستينية 3 سنوات والمعاناة تنتهي باستصال ورم بوزن 13.5 كجم

استأصل فريق طبي في مستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، ورمًا يزن 13.5 كجم من المبيض الأيسر، وأيضًا الرحم والمبيض الأيمن وقنوات فالوب، من سيدة ستينية.