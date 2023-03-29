المجلس الأعلى للقضاء يوافق على إنشاء محكمة أحوال شخصية في جازان

عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
ووافق المجلس على إنشاء محكمة أحوال شخصية في منطقة جازان، ومعالجة القضايا الجزائية في المنطقة.
واطلع المجلس الأعلى للقضاء على الدراسة المرفوعة بشأن دعاوى المساهمات العقارية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
واستعرض عددًا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعدد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.