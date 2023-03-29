المجلس الأعلى للقضاء يوافق على إنشاء محكمة أحوال شخصية في جازان

واستعرض عددًا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعدد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.