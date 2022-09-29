"الجهني" يزور مفتي كوسوفا ويلقي محاضرة حول التيسير بأكبر كلية إسلامية

وأبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التخفيف على الناس ولا يقبل من أصحابه أي نوع من الغلظة والجفاء كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: (ما خُير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه)، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يحسب حساب من يأتمون به ألا يشق عليهم وهذه إحدى صور التيسير الذي كان ينهجه رسولنا الكريم.