"السكران": السعادة قرار شخصي.. وهذه النصائح لتحقيق التوازن النفسي

وأوضحت "السكران" في برنامج "صباح السعودية" الذي يعرض على قناة السعودية، أنه في ظل التأثير الكبير للبيئة المحيطة على الصحة النفسية والعاطفية تعود مجاورة الأشخاص السعداء من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل إيجابي على جودة الحياة؛ لأنها مصدر مستمر للطاقة الإيجابية والدعم النفسي، والتواجد ضمن دائرة من الأشخاص السعداء يمكن أن يحفز الإبداع ويعزّز العلاقات الإيجابية؛ مما يجعل هذه الرفقة عنصرًا حيويًّا لتحقيق التوازن والنجاح في مختلف جوانب الحياة.