متى تبدأ أجواء النهار في التحسُّن؟.. "المسند" يوضح ويكشف عن "موعد ذروة الحر"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن ذروة الحر تكون سنوياً بوجهٍ عام في العشر الأخير من شهر يوليو، والعشر الأول من شهر أغسطس على وجه التقريب، وعادة تبدأ أجواء النهار في التحسُّن نسبياً نهاية شهر سبتمبر.