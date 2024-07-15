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متى تبدأ أجواء النهار في التحسُّن؟.. "المسند" يوضح ويكشف عن "موعد ذروة الحر"

قال: يوليو بوجه عام أشد حراً بقليل من أغسطس بنحو درجة مئوية واحدة في المتوسط
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن ذروة الحر تكون سنوياً بوجهٍ عام في العشر الأخير من شهر يوليو، والعشر الأول من شهر أغسطس على وجه التقريب، وعادة تبدأ أجواء النهار في التحسُّن نسبياً نهاية شهر سبتمبر.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لأن عادة أشد ما يكون الحر في نهاية يوليو وبداية أغسطس؛ لذا فإن متوسط درجة حرارة الشهرين متقاربة، بل أحياناً متماثلة في بعض محطات الرصد في السعودية".

وأضاف: "مع ذلك إن أردت التفريق، قد نقول يوليو بوجهٍ عام أشد حراً بقليلٍ من أغسطس، بنحو درجة مئوية واحدة فقط في المتوسط، هذا والله أعلم".

الأرصاد
عبدالله المسند
فصل الصيف

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