مشروع مبتور.. المسار المائل بطريق جسر الـ 14 مليوناً يُثير التساؤلات بالعارضة!

أثار طريق يقطع وادي العرابية- شمال غربي محافظة العارضة؛ بالقرب من "بحيرة" سد وادي جازان، تساؤلات السكان عن أسباب عدم اكتمال مشروع سفلتته بالاتجاه الآخر على الرغم من أن المشروع كان قد رُصدت له ميزانية تقارب 14 مليون ريال -بحسب ما ظهر في لوحة المشروع-، وكان مقرراً الانتهاء منه عام 1442هـ؛ مشيرين إلى عدم توازي الطريق المزدوج مع الجسر؛ حيث إن أحد مساراته يميل باتجاه الغرب.