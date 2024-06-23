مشروع مبتور.. المسار المائل بطريق جسر الـ 14 مليوناً يُثير التساؤلات بالعارضة!

أثار طريق يقطع وادي العرابية- شمال غربي محافظة العارضة؛ بالقرب من "بحيرة" سد وادي جازان، تساؤلات السكان عن أسباب عدم اكتمال مشروع سفلتته بالاتجاه الآخر على الرغم من أن المشروع كان قد رُصدت له ميزانية تقارب 14 مليون ريال -بحسب ما ظهر في لوحة المشروع-، وكان مقرراً الانتهاء منه عام 1442هـ؛ مشيرين إلى عدم توازي الطريق المزدوج مع الجسر؛ حيث إن أحد مساراته يميل باتجاه الغرب.
وقال المتضرّرون، إن مشروع بهذه التكلفة الكبيرة من المفترض ألا يُترَك مبتوراً بهذا الشكل، بخلاف أن الطريق غير متوازٍ مع الجسر، وهو الأمر الذي سيشكّل مشكلة كبيرة عند العمل على ربطهما، حيث إن أحد مسارات الجسر خارجة تماماً عن مسار الطريق.
وأضافوا: "اكتمال الجسر دون استكمال سفلتة الطريق من الجهة الشمالية يقلل الفائدة المرجوة منه، إضافة إلى أن عدم توازي الطريق مع مسارات الجسر يجعله خطراً.
وكانت محافظة العارضة -شرق منطقة جازان- قد شهدت قبل عامَيْن تدشين عددٍ كبير من المشاريع الضخمة بتكلفة تجاوزت 400 مليون شملت مشاريع بلدية وغيرها.