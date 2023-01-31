بعد القهوة والخط.. السعودية تستكمل مسيرة الاحتفاء بالثقافة السعودية بـ"عام الشعر العربي"

لطالما كان للشعر عند العرب منزلة عالية، ومكانة مرموقة؛ فقد كان الشعر وسيلة لحفظ التاريخ، وتمجيد الآثار، والرد على الأعداء، والتفاخر بالأنساب والمناقب، ورثاء الأحباب، وتخليد قصص العشق والهيام.. فقد كان الشعر أسلوب حياة لدى العرب منذ العصور الأولى، وهو ما منح الشاعر مكانة مميزة لديهم؛ لكونه لسان حالهم، والمتغني بأمجادهم ومآثرهم، وقوتهم الناعمة في الوقت الذي لم يكن فيه ذلك المصطلح قد ظهر للوجود بعد.