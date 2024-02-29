للتطوير والتحديث المستمر.. وزير التعليم يدشن "المركز الوطني للمناهج" كجهة مستقلة

وتتضمّن مجالات عمل المركز، معايير المناهج والخطط الدراسية والأوزان النسبية والمحتوى التعليمي المطبوع والرقمي ومناهج التعليم الخاص، والبحث والتطوير والابتكار في مجال المناهج، فيما يضطلع المركز بعدد من الاختصاصات التي من شأنها ضمان جودة وسلامة المحتوى التعليمي المقدم للطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام ومنها بناء الإستراتيجية الوطنية للمناهج، وإقرار الإطار الوطني للمناهج بالتنسيق مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم وغيرها من الجهات ذات العلاقة.