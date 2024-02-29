للتطوير والتحديث المستمر.. وزير التعليم يدشن "المركز الوطني للمناهج" كجهة مستقلة

أعلن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، عن إطلاق "المركز الوطني للمناهج"، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء؛ ليصبح جهة مستقلة تتكامل فيها أدوار القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمستهدفات الوطنية من خلال المناهج.
جاء ذلك ضمن أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 28 – 29 فبراير 2024.
وترتكز أعمال المركز الجديد على تطويـر حوكمـة منظومة المناهج، وإشـراك القطاعـات ذات العلاقة مثل الثقافـة والرياضة وحقوق الإنسـان فـي صناعة القرار، وبنـاء شـراكات مـع بيـوت خبـرة عالميـة للعمل وفقـاً لمنهجيـات بحثيـة علميـة تتســق مــع متطلبــات الأجيــال الجديــدة مــن خــلال الاســتفادة مــن أدوات التحــول الرقمــي والتركيــز علــى المهــارات؛ لإعــداد المواطـن المنافـس عالميـاً.
وتؤكد آلية عمل المركز على وضوح الأدوار والمسؤوليات للجهات ذات العلاقة بتطوير المناهج وتحديثها، والتنسيق والمواءمة بين مناهج التعليم العام والتعليم ما بعد العام لسد احتياجات السوق الحالي والمستقبلي، إلى جانب المواءمة مع المتغيرات والمستجدات من خلال عمليات التطوير الشامل والتحديث المستمر للمناهج.
ويتكون المركز الوطني للمناهج من مجلس إدارة يتولى إقرار السياسات والأطر والمعايير واللوائح المنظمة والتي تمكّن المركز من تحقيق أهدافه، إلى جانب تعيين لجان استشارية من متخصصين تكون مهامها تقديم الدعم الفني والمشورة.
وتتضمّن مجالات عمل المركز، معايير المناهج والخطط الدراسية والأوزان النسبية والمحتوى التعليمي المطبوع والرقمي ومناهج التعليم الخاص، والبحث والتطوير والابتكار في مجال المناهج، فيما يضطلع المركز بعدد من الاختصاصات التي من شأنها ضمان جودة وسلامة المحتوى التعليمي المقدم للطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام ومنها بناء الإستراتيجية الوطنية للمناهج، وإقرار الإطار الوطني للمناهج بالتنسيق مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم وغيرها من الجهات ذات العلاقة.