"القصبي": إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 1.2 مليون منشأة

وجاءت في المرتبة السادسة من بين 50 دولة ناشئة في مؤشر "اجيليتي" للأسواق الناشئة لعام 2022م، كما حلّت في المرتبة 17 من بين 64 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) لعام 2023م، وفي المرتبة 38 من أصل 138 وفقًا لمؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023م.