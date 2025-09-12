جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تختتم "معرض التوظيف 2025" الأنجح في تاريخها

وعلى صعيد التنظيم، لعب طلاب وطالبات الجامعة دورًا محوريًا في نجاح المعرض، حيث شارك نحو 120 طالبًا وطالبة في الإعداد والتنفيذ، وأسهموا بما يقارب 50% من العمل، شمل ذلك إعداد الخريطة التفاعلية للمعرض، تنظيم استقبال الزوار، والإشراف على الجلسات والورش المصاحبة. ويأتي ذلك انسجامًا مع استراتيجية الجامعة و"العادات السبع لطلاب الجامعة" التي تركز على الاعتماد على الذات. كما تخطط الجامعة لأن يتولى الطلبة مستقبلًا كامل مسؤولية التنظيم، من التخطيط إلى التنفيذ.