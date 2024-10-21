اليوم بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للرجال والنساء الأسبوع القادم

ومن المقرر أن يُجرَى الاختبار في الفترة من 16 حتى 25 يناير 2025م؛ بهدف تمكين المعلمين والمعلمات من الحصول على الرخصة المهنية التي تعد أحد المتطلبات الأساسية لمزاولة مهنة التعليم في المملكة، بما يتماشى مع معايير الجودة المعتمدة لتعزيز كفاءة التعليم وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.