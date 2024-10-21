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اليوم بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للرجال والنساء الأسبوع القادم
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التخصصي)؛ حيث حددت الهيئة موعد التسجيل للرجال ابتداءً من اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024م؛ بينما سيكون التسجيل متاحًا للنساء ابتداءً من يوم الاثنين القادم 28 أكتوبر 2024م.
ومن المقرر أن يُجرَى الاختبار في الفترة من 16 حتى 25 يناير 2025م؛ بهدف تمكين المعلمين والمعلمات من الحصول على الرخصة المهنية التي تعد أحد المتطلبات الأساسية لمزاولة مهنة التعليم في المملكة، بما يتماشى مع معايير الجودة المعتمدة لتعزيز كفاءة التعليم وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.