تعمل على تحقيق 7 أهداف.. "الربيعة" يدشن الخطة الاستراتيجية لـ "إغاثي الملك سلمان"

وعملت الخطة الاستراتيجية للمركز على تحقيق 7 من الأهداف منها تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية بكفاءة عالية وأثر مستدام، وإبراز دور المملكة في العمل الإغاثي والإنساني الدولي، وتطوير النموذج التشغيلي الداخلي، وتنمية القدرات البشرية، وتحقيق التميز التقني، وكذلك تنمية وتنويع الموارد المالية، بالإضافة إلى تنفيذ 18 مبادرة تترجم هذه الأهداف والركائز من خلال 51 مشروعًا، يتم القياس من خلال 26 من مؤشرات الأداء، أيضًا تم ربط المبادرات بجدول زمني يبدأ من الربع الثالث من عام 2024م.