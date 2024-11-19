المركز الوطني للفعاليات.. دور محوري لدعم الفعاليات وفق إستراتيجيات متنوعة ومبادرات مبتكرة

ويحمل المركز ضمن مهامه تطوير الفعاليات بالمملكة من خلال التميز بالخدمات المقدمة، والابتكار المستمر، والتطوير المستدام للأعمال على أعلى المستويات، ليعمل على تطوير قطاع الفعاليات بالمملكة إلى أقصى إمكانياته في جميع مجالاته؛ الترفيهية، والرياضية، والسياحية، والثقافية، وتحفيز البيئة التنظيمية الأنسب لنمو القطاع وإثرائه بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الفعاليات من خلال بناء نظام متجانس بين أصحاب المصلحة، وكذلك تعزيز التكامل في التخطيط والتنفيذ لتحقيق الحد الأمثل من العوائد الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن كفاءة الإنفاق واستدامة القطاع.