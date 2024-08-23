إمام المسجد النبوي: إصلاح ذات البين خصلة جليلة وهو من أعظم الحسنات

واختتم الخطبة بقوله: إنه متى استعان المصلح بمولاه وأصلح قصده وأخلص لله فعله وتوخّى الزمان المناسب والمكان الملائم والكلام السهل المقنع وقع سعيه نافعًا كنفع الغيث للأرض، مبينًا ما جاءت به الرخصة الشرعية في أن يقول الرجل في الإصلاح بين المتخاصمين ما لم يسمعه من الذكر الجميل والقول الحسن، ليستلّ به من قلب أخيه السخيمة والضغينة، قال صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا". متفق عليه.